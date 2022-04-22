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Mersin'de meslektaşını öldüren doktorun ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

22.04.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de meslektaşını öldüren doktorun ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

MERSİN (AA) - Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Doktor Ahmet Dikmen'in, 20 Ekim 2021'de Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde öldürülmesiyle ilgili tutuklanan meslektaşı Hasan Ç. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısınca, sanık hakkında "Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Dikmen'in geçici olarak başka yerde görevlendirilmesinin ardından sorumlu hekimlik görevini üstlenen sanığın, bir süre sonra iş yerine dönen meslektaşının görevini devralması nedeniyle ona husumet beslediği anlatıldı.

Maktulün kararlarına karşı çıkan, iş yerini izinsiz terk etme veya mesaiye hiç gelmeme gibi davranışlar gösteren sanığın, meslektaşını öldürmekle tehdit ettiği, Dikmen'in de sanık hakkında tutanaklar tuttuğu iddianamede belirtildi.

İddianamede, sanığın olay günü arabasının bagajından çıkardığı av tüfeğiyle ateş ederek Dikmen'i öldürdüğü bilgisine yer verildi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde görevli doktor Hasan Ç, tartıştığı meslektaşı Ahmet Dikmen'i av tüfeğiyle öldürmüştü. Olaydan sonra otomobiliyle kaçarken polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

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