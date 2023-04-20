YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında tavanın çökmesi sonucu bir itfaiye eri hayatını kaybetti

Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında tavanın çökmesi sonucu bir itfaiye eri hayatını kaybetti

20.04.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangının soğutma çalışması sırasında tavanın çökmesi sonucu bir itfaiye eri yaşamını yitirdi.

Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında tavanın çökmesi sonucu bir itfaiye eri hayatını kaybetti

Mersin Sanayi Sitesi'nde, dün akşam mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü.

Göçük altında kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine yangın yerindeki bazı ekipler duruma müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu itfaiye eri Nazmi Çelikkaya'nın (30) cansız bedeni enkaz altından çıkartıldı.

4 kişinin daha yıkıntıların altında olduğunu değerlendiren ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.

- Mersin Valisi Pehlivan olay yerine geldi

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, marangoz işletmelerinin olduğu kısımda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi.

Bölgeye ilgili birimlerin hemen intikal ettirildiği dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti:

"Ekipler tarafından gerekli önlemler alındı. O sırada yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden Nazmi Çelikkaya itfaiye personeli orada oluşan göçüğün altında kaldı. Biraz önce cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Özveriyle görevini yaparken hayatını kaybetti. Yangında 4 kişiye de ulaşılamadığı bilgisi geldi. Şu an kesin bir şey söyleyemiyoruz. Orada soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biraz öncede ilgili arkadaşlarımızla baktık. Onları da arzu ediyoruz ki canları sağ şekilde ulaşalım. Şu an net bir şey söyleyemiyoruz. Yakınlarıyla da görüştük. Şu anda elimizdeki bilgi 4 kişinin o yangının meydana geldiği dükkanda olduğu. Çalışma esnasında alevlerin bir anda etrafa yayılması söz konusu. O vatandaşlarımıza da ulaşmak için ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz sürdürecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de yola düşen kaya parçası kaldırıldıMersin'de yola düşen kaya parçası kaldırıldı
Erdek Kapıdağ ziyaretçilerini ayı korkusu sardıErdek Kapıdağ ziyaretçilerini ayı korkusu sardı
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını sürüyorSarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını sürüyor
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin fabrika mobilya

Mersin Namaz Vakitleri 20 Nisan Perşembe

İmsak
04:29
Sabah
05:55
Öğle
12:46
İkindi
16:27
Akşam
19:26
Yatsı
20:47

Mersin Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Perşembe

Belen eczanesi
Tarsus
Aydincik eczanesi
Aydincik
Harput eczanesi
Mezitli
Metin eczanesi
Akdeniz
Hekimoğlu eczanesi
Tarsus
Mira eczanesi
Silifke
Buket eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.