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Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

09.02.2021 01:09 | Son Güncelleme:
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Bölgedeki alevlerin ulaştığı bir elektrik direğinde küçük çaplı patlama yaşandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın devam ediyor.

Huzurkent Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme fabrikasında dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bölgedeki alevlerin ulaştığı bir elektrik direğinde küçük çaplı patlama meydana geldi.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği bölgedeki yangının bir bölümü kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürüdüğü bölgede, polis ekipleri önlem alıyor.

Yangın nedeniyle çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Fabrikanın farklı noktalarına sıçrayan alevlerin büyümesi üzerine bölgeye farklı ilçelerden destek ekipler yönlendirilmişti.

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