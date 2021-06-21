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Mersin'de oto yedek parçası satışı bahanesiyle internetten dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

21.06.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de oto yedek parçası satışı bahanesiyle internetten dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de internetten verdiği otomobil yedek parça ilanları üzerinden 62 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.Ö'nün yedek parça satışı bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin teknik incelemesi sonucu şüphelinin ürün göndereceğini söyleyerek 31 ildeki 62 kişiden ödeme aldığını tespit edildi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının farklı bankalara ait 10 kartına da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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dolandırıcılık polis Mersin

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