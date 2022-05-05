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Mersin'de Roman vatandaşlar Hıdırellez'i kutladı

05.05.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Roman vatandaşlar Hıdırellez'i kutladı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunca düzenlenen etkinlikle Hıdırellez kutlandı.

Turgut Reis Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Roman müzisyenler sahne aldı.

Programda Roman kültürünü yansıtan oyunlar oynandı, şarkılar söylendi. Katılımcılar, müzisyenlerin söylediği şarkılara eşlik etti.

Programa Türkiye Romanları Avrupa Konseyi Delegesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, Roman vatandaşlar ve ilgililer katıldı.

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