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Mersin'de ruhsatsız balık avlanan gemiye 5 bin 455 lira ceza kesildi

31.08.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ruhsatsız balık avlanan gemiye 5 bin 455 lira ceza kesildi

MERSİN (AA) - Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığı belirlenen gemiye, 5 bin 455 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, ruhsat tezkeresi olmadan balık avlandığı tespit edilen gemiye, 5 bin 455 lira ceza kesildi.

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