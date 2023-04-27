Mersin'de sağlıksız koşullarda muhafaza edilen 310 kilogram sakatat imha edildi

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ihbar üzerine Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir depoda denetim yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de katılımıyla yapılan denetimde depoda, lokanta ve restoranlara satılmak üzere sağlıksız koşullarda muhafaza edilen 310 kilogram sakatata el konuldu.

Ele geçirilen sakatatlar imha edildi, kaçak olarak faaliyet gösteren ve çalışma ruhsatı bulunmayan depo mühürlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, insan sağlığını hiçe sayanlara karşı mücadelelerinin devam edeceğini ve denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

