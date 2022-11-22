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Mersin'de sahte parayla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 16 zanlıya operasyon

22.11.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, sahte parayla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüphelilerin Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde sahte paralarla alışveriş yaparak piyasaya yaklaşık 600 bin lira sahte para sürdükleri belirlendi.

Çalışmalarda, zanlıların sahte paranın anlaşılmaması için genellikle iş yerlerinin yoğun çalışma saatlerine denk gelen zamanlarda alışveriş yaptıkları, düşük bedelli ürün alarak 100'lük ve 200'lük sahte banknotla ödemede bulundukları tespit edildi.

Öte yandan, şüphelilerin bankamatiklere sahte para da yatırdıkları saptandı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 16 dolandırıcılık zanlıların kimliği tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti dron destekli başlatılan operasyona yaklaşık 150 polis katıldı.

Özel harekat polisleri, baskın yapılan adreslerdeki sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin, zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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dolandırıcılık Mersin sahte para şafak operasyonu

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