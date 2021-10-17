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Mersin'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı

17.10.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken dorsesinde yangın çıkan tırda hasar oluştu.

Dörtler mevkisinde seyir halinde bulunan Abdulhadi Aydoğan idaresindeki yabancı plakalı tırın dorse kısmı yanmaya başladı.

Durumu fark eden şoför, aracı park edip itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle tır hasar gördü.

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