Mersin'de "Spor ile Sosyal Uyum Projesi"yle 240 çocuğa eğitim verildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, Türk ve sığınmacı çocukların uyumu için başlatılan "Spor ile Sosyal Uyum Projesi" kapsamında 240 çocuğa eğitim verildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinasyonunda Olimpik İltica Vakfının finansal desteği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğinde yürütülen "Spor ile Sosyal Uyum Projesi" kapsamında düzenlenen eğitim yaklaşık 4 ay sürdü.

İki proje çalışanı ve gönüllülerin eşlik ettiği eğitimlere, 240 çocuk katıldı.

Eğitimlerde öğrencilere, eğitim, kültür ve sanat ile spor alanlarına ilişkin çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

Çocuklar, eğitimler kapsamında Mersin'in tarihi ve kültürel alanlarını da ziyaret etti.

Eğitimlerin ardından organize edilen kapanış festivalinde, projeye dahil edilen öğrencilere katılım belgesi verildi.

Çocuklar, festivalde doğa yürüyüşü yapıp bir eğlence merkezinde oyunlar oynadı.

Etkinliğe, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir de katıldı.

