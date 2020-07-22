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Mersin'de takla atan otomobildeki 4 polis yaralandı

MERSİN HABERLERİ  | 22.07.2020 19:34 | Son Güncelleme

Mersin'de takla atan otomobildeki 4 polis yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, takla atan ve otobüs durağına çarparak durabilen otomobildeki 4 özel harekat polisi yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru M.Ş'nin kullandığı otomobil, merkez Toroslar ilçesi Mimar Sinan Bulvarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Sürüklenen otomobil otobüs durağına çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan polisler M.Ş, A.Y, S.K. ve A.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil bulunduğu yerden vinç yardımıyla taşındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, yaralı polislerin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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