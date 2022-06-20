YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü yandı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü yandı

20.06.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü yandı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü yandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Ferhat Ensen idaresindeki 47 AAY 784 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüste, Takbaş Mahallesi Kartal Tepesi mevkisinde yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, minibüsü durdurarak tarım işçilerini araçtan indirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü yandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MDOB, "Senfonik Allegra Ensemble Konseri" verecekMDOB, "Senfonik Allegra Ensemble Konseri" verecek
Aydın'da babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk öldüAydın'da babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk öldü
Sakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptıSakaryaspor, yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin Tarsus

Mersin Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:16
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:10
Yatsı
21:48
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.