Mersin'de tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü yandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Ferhat Ensen idaresindeki 47 AAY 784 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüste, Takbaş Mahallesi Kartal Tepesi mevkisinde yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, minibüsü durdurarak tarım işçilerini araçtan indirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

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