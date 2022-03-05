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Mersin'de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı intihar etti

05.03.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı intihar etti

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Tömük Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sokakta Mahmut D. ile Ali Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada Mahmut D, av tüfeğiyle Ali Ö'yü vurup aynı silahla başına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki kişiyi Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Mahmut D. ve Ali Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölenlerin yakınlarının hastaneye gelmesi üzerine polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Jandarma ekipleri de olay yerinde incelemede bulundu.

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cinayet İntihar Mersin

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