Mersin'de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı intihar etti

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Tömük Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sokakta Mahmut D. ile Ali Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Bu sırada Mahmut D, av tüfeğiyle Ali Ö'yü vurup aynı silahla başına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki kişiyi Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Mahmut D. ve Ali Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ölenlerin yakınlarının hastaneye gelmesi üzerine polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.
Jandarma ekipleri de olay yerinde incelemede bulundu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz