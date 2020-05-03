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Mersin'de telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

MERSİN HABERLERİ  | 03.05.2020 12:32 | Son Güncelleme

Mersin'de telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kadının 51 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, H.Ç'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, adına açılmış hatların suçta kullanılmış olabileceğini söyleyerek para istedi.

H.Ç. de yanına aldığı 32 bin lirayı İhsaniye Mahallesi'nde bir kişiye verdi. Aynı kişinin yönlendirmesiyle bankadan çektiği 19 bin lirayı da İ.B. adına açılmış hesaba gönderdi.

Dolandırıldığını anlayan H.Ç'nin şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından parayı alan şüphelinin R.A, hesap hareketlerinden de diğer zanlının İ.B. olduğunu tespit etti.

Operasyonla R.A. gözaltına alındı, kent dışında olduğunu belirlenen İ.B. ise yakalanamadı.

Emniyette suçunu itiraf eden R.A'nın, kendisini H.D'nin yönlendirdiğini söylemesi üzerine ekipler, diğer şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlattı.

İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan R.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, R.A'nın H.Ç'den parayı teslim alması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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dolandırıcılık Hat Mersin Polis

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