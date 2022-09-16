Mersin'de temizlik işçisinin parkta bulduğu cüzdan polise teslim edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, temizlik işçisinin parkta bulduğu içerisinde bir miktar para ve altın olan cüzdan, polis ekiplerine teslim edildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Ramazan Ateş, görevli olduğu Batıkent Mahallesi'ndeki Kardeşlik Parkı'nda yerleri süpürürken cüzdan buldu.

Cüzdanda bir miktar para ve altın olduğunu gören Ateş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, Ateş'in bulunduğu bölgeye giderek tutanak tutup cüzdanı teslim aldı.

Ekipler, Ateş'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.



