YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de toptancı halinde çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin'de toptancı halinde çıkan yangın hasara neden oldu

12.08.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de toptancı halinde çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin'de toptancı halinde çıkan yangın hasara neden oldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde toptancı halinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'ndeki Meyve ve Sebze Toptancı Hali'nde depo olarak kullanılan alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek diğer depolara sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

6 deponun hasar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'de toptancı halinde çıkan yangın hasara neden oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Ersan Şen canlı isyan etti: Kim bunlar?Prof. Dr. Ersan Şen canlı isyan etti: Kim bunlar?
PARTNER23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü
Mersin'de obruk peynirleri olgunlaşması için mağaralara konulmaya başlandıMersin'de obruk peynirleri olgunlaşması için mağaralara konulmaya başlandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 12 Ağustos Perşembe

İmsak
04:19
Sabah
05:49
Öğle
12:52
İkindi
16:37
Akşam
19:44
Yatsı
21:08

Mersin Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Perşembe

Damla Eczanesi
Akdeniz
Damla Eczanesi
Akdeniz
Damla Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk direksiyon başına geçti:

Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk direksiyon başına geçti:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.