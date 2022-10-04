YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de tüfekle vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi

Mersin'de tüfekle vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi

04.10.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de tüfekle vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede iki hafta sonra hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi'nde 20 Eylül'de çocuklar arasında çıkan kavgaya aile bireyleri de dahil oldu.

Kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu Kibet Erdoğan (68) yaralandı.

Yaralı kadın, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Erdoğan, iki haftalık yaşam mücadelesini hastanede kaybetti.

Polisin olaydan sonra gözaltına aldığı 6 kişiden C.Ç. (60) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit polis memuru Sedat Gezer'in adı spor kompleksinde yaşatılacakŞehit polis memuru Sedat Gezer'in adı spor kompleksinde yaşatılacak
AFAD ekipleri Kocaeli'de deprem tatbikatı gerçekleştirdiAFAD ekipleri Kocaeli'de deprem tatbikatı gerçekleştirdi
Başakşehir'de Türkmenistan uyruklu kadının öldürülmesiyle ilgili 6 kişi yakalandıBaşakşehir'de Türkmenistan uyruklu kadının öldürülmesiyle ilgili 6 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus kavga kadın öldü

Mersin Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:13
Sabah
06:32
Öğle
12:35
İkindi
15:53
Akşam
18:29
Yatsı
19:43
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.