YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

02.03.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, eroin satışı yaptığı iddia edilen G.H'yi takibe aldı.

Zanlının, Antalya'dan bindiği ticari taksiyle ilçeye uyuşturucu getireceğini belirleyen ekipler, Mersin-Antalya kara yolunda önlem aldı.

Kontrol noktasında durdurulan araçta 80 gram eroin ele geçirildi, G.H. ile taksi sürücüsü P.T. gözaltına alındı.

G.H'nin ikametinde de arama yapan polis, burada da satışa hazır bir miktar esrar ve eroin buldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.H. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, P.T. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdiNarenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi
Ankara'da jandarmanın operasyonları sonucu 20 şüpheli yakalandıAnkara'da jandarmanın operasyonları sonucu 20 şüpheli yakalandı
Ukrayna için gönderdiği yardım paketine not yazan gence tebrik mesajları geliyorUkrayna için gönderdiği yardım paketine not yazan gence tebrik mesajları geliyor
Anahtar Kelimeler:
polis Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 2 Mart Çarşamba

İmsak
05:46
Sabah
07:04
Öğle
12:59
İkindi
16:11
Akşam
18:43
Yatsı
19:57
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Adele’i bir deri bir kemik yapan mucize diyet!

Adele’i bir deri bir kemik yapan mucize diyet!

Ukrayna’nın korkusuz First Lady’si! Paylaşımı olay oldu

Ukrayna’nın korkusuz First Lady’si! Paylaşımı olay oldu

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Kızı için TikTok açtı! Cepheden dans videolarını yayınladı

Kızı için TikTok açtı! Cepheden dans videolarını yayınladı

Tuvalet alışkanlığınız yüzünden canınızdan olabilirsiniz

Tuvalet alışkanlığınız yüzünden canınızdan olabilirsiniz

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.