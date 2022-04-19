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Mersin'de yabancı uyruklu emekli doktor dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu

19.04.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yabancı uyruklu emekli doktor dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu

MERSİN (AA) - Mersin'de yaşayan yabancı uyruklu emekli doktor, hesabındaki yaklaşık 1,5 milyon lirasının telefonda kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan şüphelilerce alındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Suudi Arabistan'da uzun yıllar doktorluk yapan Suriye uyruklu Ahmad Al Rushidat (65), emekli olduktan sonra ülkesindeki iç savaş nedeniyle 2 yıl önce Mersin'e yerleşti.

Rushidat'ın iddiasına göre, 8 Nisan'da kendisini telefonla arayan ve kendilerini istihbarat görevlisi olarak zanlılar, bu aramada banka şifrelerine ulaşarak parça parça yapılan havalelerle yaklaşık 1,5 milyon lirasını dolandırdılar.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran emekli doktor, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

- "Yetkililerden yardım bekliyoruz"

Rushidat'ın avukatı Ahmet Şahin, paranın 8 farklı hesaba aktarıldığını belirterek, "Müvekkilin hesabından yaklaşık 1,5 milyon lira çıkıyor. Müvekkil birikiminden olmuş durumda. Emniyetle yaptığımız görüşmelerde bu tür dosyalarda bankalardan gelen cevapların yaklaşık bir ay sürdüğüne dair cevap aldık. Konunun hassasiyeti düşünüldüğünde daha hızlı şekilde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Ahmad Al Rushidat da hesabından yüklü miktarda para çıkmasına rağmen banka tarafından uyarılmadığını savunarak, "Yurt dışında 11 yıl boyunca doktor olarak çalışarak biriktirdiğim para dolandırıcılar tarafından çalındı. Bir an önce suçluların yakalanmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

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