Mersin'de yangında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşamını yitiren 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Yaranbeleni Mahallesi'nde Orhan Güler'e ait müstakil evde, dün çıkan yangın sonucu dumandan etkilenerek hayatını kaybeden Enes Güler'in cenazesi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Çocuğun cenazesi, Alata Asri Mezarlığı'na getirildi. Burada baba Orhan ve anne Elif Güler üzüntü yaşadı.

Anne Elif, oğlunun cenazesi taşınırken "Melekler gibi uyuyor." diyerek gözyaşı döktü.

Enes Güler'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.



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