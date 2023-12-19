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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

19.12.2023 07:35 | Son Güncelleme:
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Mersin'de yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerini yönetenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, yasa dışı bahis sitelerinin yönetildiği 11 adres tespit edildi.

Bu çerçevede, şafak vakti, zanlıların yakalanmasına yönelik çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlatıldı.

Dron destekli eş zamanlı düzenlenen operasyonda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları sürüyor.

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polis Mersin şafak operasyonu

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