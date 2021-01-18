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Mersin'de zehirlendikleri iddia edilen 13 kedi telef oldu

18.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Mersin'de zehirlendikleri iddia edilen 13 kedi telef oldu

Mersin'de zehirlendikleri iddia edilen 13 kedi telef oldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerce zehirlendiği öne sürülen 13 kedi telef oldu.

Hürriyet Mahallesi'nde 1726. Sokak'ta vatandaşların beslediği 13 kedinin kaybolması üzerine hayvanseverler, çevrede arama yaptı.

Kedileri farklı yerlerde ölü bulan vatandaşlar üzüntü yaşadı.

- "Sokaktaki bütün canlarımız yok oldu"

Hayvansever Zeliha Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır bölgedeki sokak hayvanlarını beslediğini söyledi.

Yılbaşı gecesinden sonra beslediği kedilerin zamanla kaybolduğunu fark ettiklerini anlatan Güler, "Arama yaptığımızda sokak köşelerinde ve bazı evlerin bahçelerinde ölü olduklarını gördük. Çok üzgünüz. Sokaktaki bütün canlarımız yok oldu. Her sabah beni bekler, yolumu gözlerlerdi. Çevreye zehir döktüklerini öğrendik. Kimin yaptığını tespit edemedik. Yetkilerden yardım istiyoruz. Bunu yapanların bulunmasını rica ediyoruz." diye konuştu.

Mersin'de zehirlendikleri iddia edilen 13 kedi telef oldu

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