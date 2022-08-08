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Mersin'deki cinayet ve yaralamayla ilgili aranan zanlı tutuklandı

08.08.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki cinayet ve yaralamayla ilgili aranan zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü, oğlunun da yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde, 17 Haziran'da Mehmet Aşık'ın (46) öldürüldüğü, oğlu B. Aşık'ın da yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan zanlı Y.K'nin saklandığı adres tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda Y.K. gözaltına alındı.

Polis, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 7 şüpheliyi de yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde 17 Haziran'da, kavgada tüfekle ateş açılması sonucu Mehmet Aşık ile oğlu B. Aşık yaralanmıştı. Baba Mehmet Aşık, tedavi gördüğü Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.

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