Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ve Toroslar ilçelerinde sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların sosyal medya hesaplarına virüs linki göndererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 30 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıkça salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erdemli ve Toroslar ilçelerinde vatandaşların sosyal medya hesaplarına virüs linki göndererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 30 Haziran'da düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalanmıştı. Adreslerde haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 lira, dijital doküman ve materyal ele geçirilmişti.

