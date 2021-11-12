YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

12.11.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, sosyal medyada hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin yakınlarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 9 Kasım'da sosyal medyada hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin yakınlarından para istedikleri ve bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur edip haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 14 zanlının yakalandığı şafak operasyonu kapsamında aranan iki şüpheli daha gözaltına alındı.

Zanlılardan biri, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında aranan 4 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

- Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin yakınlarından para istedikleri ve bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur edip haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Ekipler, 9 Kasım'da Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 20 zanlının adreslerine şafak vakti operasyon düzenlemiş, 100 polisin katıldığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde, 3 dizüstü bilgisayar, 5 harici bellek, 21 cep telefonu, 263 SIM kart, 11 banka kartı, iki USB flaş disk, hafıza kartı, 25 kimlik fotokopisi, 3 ajanda, bilgisayar kasası ve 3 bin 600 lira ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Köpeğimi kaybettim!""Köpeğimi kaybettim!"
PARTNERÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dedilerÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dediler
Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Amadeus"u sanatseverlerle buluşturacakMersin Devlet Opera ve Balesi, "Amadeus"u sanatseverlerle buluşturacak
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dolandırıcılık Gözaltı Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 12 Kasım Cuma

İmsak
05:47
Sabah
07:09
Öğle
12:31
İkindi
15:18
Akşam
17:42
Yatsı
18:59

Mersin Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Cuma

Damla Eczanesi
Akdeniz
Damla Eczanesi
Akdeniz
Damla Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.