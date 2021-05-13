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Mersin'deki Göksu Deltası'nda çıkan yangın söndürüldü

13.05.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangını çeltik ekmek için çıkardığı öne sürülen kişi gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Göksu Deltası'nda 60 dönüm alanda zarara yol açan yangın söndürüldü.

Çok sayıda kuş ve bitki türü barındıran Göksu Deltası'nda yangın çıktı. Yangına, Silifke Çevre Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile köylüler müdahale etti.

Yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 60 dönüm alan zarar gördü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmada, yangını çıkardığı öne sürülen A.A'yı gözaltına aldı. Şüphelinin, yangını araziye çeltik ekmek için çıkardığı öne sürüldü.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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