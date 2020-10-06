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Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde koruma ve temizlik çalışması yapıldı

MERSİN HABERLERİ  | 06.10.2020 11:33 | Son Güncelleme

Dr. Orkun Hamza Kayci: - "Yumuktepe'de, milattan önce 7 binlerde başlayıp milattan sonra 13. yüzyıla kadar kesintisiz devam eden bir tabakalaşma var. Buna biz yaklaşık 9 bin yıllık bir bilgi arşivi diyoruz"

MERSİN (AA) - Mersin'de, milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle öne çıkan Yumuktepe Höyüğü'nde, sezon kazılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelenmesinin ardından koruma ve temizlik çalışması yapıldı.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olarak bilinen ve Toroslar ilçesinde bulunan höyükte, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Orkun Hamza Kayci'nin başkanlığındaki ekip, önceki sezonlarda ortaya çıkarılan katmanların üzerini kapatarak, çevre temizliği yaptı.

Kayci, gazetecilere, arkeolojik mimariyi jeotekstil örtü ve toprakla olası etkilerden korumaya çalıştıklarını belirterek, "Neolotik ve Kalkolotik kültür katmanları ile güney yamaç olarak adlandırdığımız Hitit ve sonrasında Orta Çağ katmanlarında korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdik." dedi.

Uzun vadeli koruma için de proje geliştirildiğini aktaran Kayci, "Yumuktepe için arkeopark projemiz var. Özellikle kalkolotik alanın üstü bir çatıyla kaplanacak. Umarım gerekli kurumlardan bu proje geçtikten sonra yerel kuruluşlarımızla birlikte uygulamasını gerçekleştireceğiz. Mersinliler, tüm Çukurovalılar için çok önemli bir değer olacak ve ziyarete açılacak." ifadesini kullandı.

- 9 bin yıllık bilgi arşivi

Kayci, sezon kazılarının Kovid-19 nedeniyle ertelendiğini anımsatarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonundaki çalışmaların İtalya'nın Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva'nın başkanlığında 2021 yılında devam edeceğini söyledi.

Yumuktepe Höyüğü'nün tarih açısından önemine de değinen Kayci, şunları kaydetti:

"Yumuktepe'de, milattan önce 7 binlerde başlayıp milattan sonra 13. yüzyıla kadar kesintisiz devam eden bir tabakalaşma var. Buna biz yaklaşık 9 bin yıllık bir bilgi arşivi diyoruz. Bu nedenle Mersin için çok önemli. Çukurova coğrafyası için de önemi şu; bu bölgede birçok höyük bulunmakta ancak bütün katmanlarda kazı gerçekleşmiş tek höyük Yumuktepe. Bu nedenle Çukurova'nın tüm kronolojisini Yumuktepe'de elde edebiliyoruz. Bundan dolayı bizim için referans yerleşim konumuna geliyor."

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