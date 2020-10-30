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Mersin'den İzmir'e destek ekibi gönderildi

MERSİN HABERLERİ  | 30.10.2020 19:49 | Son Güncelleme

Mersin'den İzmir'e destek ekibi gönderildi

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem nedeniyle İzmir'e destek ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alanında uzman 15 personel ve 2 arama-kurtarma köpeği, 4 araçla bölgeye hareket etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Geçmiş olsun İzmir, Mersin daima yanınızda. Yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diliyorum." ifadesini kullandı.

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