Yöresel çorbaların en kıymetlilerinden: Mersin topalak çorbası tarifi

Torosların eteğinde, ülkemizin en değerli şehirlerinden bir tanesi Mersin, çok farklı etnik kökenlere ev sahipliği yapıyor. Hal böyle olunca, kültür ve yemek çeşitliliği de kaçınılmaz oluyor. Topalak çorbası, Mersin'in en lezzetli yöresel yemeklerinden biri. Siz de farklı tatları denemeyi seviyorsanız bu çorbayı tarif defterinize mutlaka ekleyin.

TOPALAK ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

500 gram dana kuşbaşı

2 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı nohut

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 litre su

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz

Köftesi için;

2 su bardağı köftelik bulgur

Yarım su bardağı irmik

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı un

1,5 su bardağı su

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

2 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI