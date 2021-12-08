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Yöresel çorbaların en kıymetlilerinden: Mersin topalak çorbası tarifi

08.12.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemiz, birbirinden zengin kültür ve yemek çeşitliliği konusunda bir cennet. Her yöre, kendine has çok lezzetli yemeklere sahip. Yemek çeşitliliğinin en fazla olduğu illerden birisi de Mersin. Mersin'in bu yöresel çorbası, lezzeti ve doyuruculuğuyla öne çıkıyor. Topalak çorbası; köfte, nohut ve etin birleşimiyle çok besleyici ve doyurucu bir çorba.

Yöresel çorbaların en kıymetlilerinden: Mersin topalak çorbası tarifi

Torosların eteğinde, ülkemizin en değerli şehirlerinden bir tanesi Mersin, çok farklı etnik kökenlere ev sahipliği yapıyor. Hal böyle olunca, kültür ve yemek çeşitliliği de kaçınılmaz oluyor. Topalak çorbası, Mersin'in en lezzetli yöresel yemeklerinden biri. Siz de farklı tatları denemeyi seviyorsanız bu çorbayı tarif defterinize mutlaka ekleyin.

TOPALAK ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 500 gram dana kuşbaşı

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • 1 su bardağı nohut

  • 1 adet kuru soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 2 litre su

  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

  • Tuz

Köftesi için;

  • 2 su bardağı köftelik bulgur

  • Yarım su bardağı irmik

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 adet yumurta

  • Yarım çay bardağı un

  • 1,5 su bardağı su

  • 1 çay kaşığı kuru nane

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 2 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Bir düdüklü tencerenin içine etleri ve 1 litre suyu koyup yaklaşık 20 dakika haşlayın.

  • Ayrı bir tencereye nohutları alın ve haşlamaya bırakın.

  • Et ve nohutlar haşlanırken çorbanın köftesini hazırlamaya başlayın.

  • Köfte için; bulgur ve irmiği yoğurma kabına alın. Üstüne 1,5 su bardağı su ilave edip karıştırın.

  • Yaklaşık 10 dakika bulgurların şişmesini bekleyin.

  • Bulgurlar şiştikten sonra üstüne unu, yumurtayı, salçayı ve baharatları ekleyip güzelce yoğurun.

  • Köfte harcından fındık büyüklüğünde parçalar koparıp, köftelere yuvarlak şekiller verin. Köfteleri bir kenara alın.

  • Sarımsağı ve kuru soğanı ince ince doğrayın.

  • Bir tencerede yağı kızdırın. İçine ilk önce soğanları, sonra sarımsakları ekleyip kavurun.

  • Üstüne salça ve kuru naneyi de ekleyip kavurmaya devam edin.

  • Etin haşlama suyunu ve ayrıca 1 litre sıcak suyu tencereye ilave edin.

  • Çorbayı lezzetlendirmek için baharatları ve tuzu da ekleyip kaynamaya bırakın.

  • Kaynamaya başladığında haşlanmış eti, bulgur köftelerini ve nohutları tencereye ekleyin.

  • Çorba yeniden kaynamaya başladığında altını kısın ve 20 dakika daha pişirin.

  • Pişen çorbanızı sıcak bir şekilde servis edin.
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