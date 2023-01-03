Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kentteki kutlama programı, Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen "Zafer Yürüyüşü" ile Kuvayi Milliye Anıtı önünde başladı. Aralarında milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkanın da olduğu heyet ile öğrenciler ve vatandaşlar, buradan Mersin Tren Garı'na yürüdü.

Yürüyüşte, Anadolu kadınının fedakarlığını yansıtmak için temsili top ve tüfek taşıyan kadınlar da yer aldı.

Garda devam eden programda Vali Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, muharip gazilerden oluşan temsili heyeti taşıyan treni karşıladı.

Katılımcılar, burada çektirilen hatıra fotoğrafının ardından Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Buradaki törende, kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Pehlivan, Tuğamiral Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de araca binip alandaki katılımcıları selamladı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, şiir okundu.

"MİLLETİMİZİN EVLATLARIYLA GURUR DUYUYORUZ"

Vali Pehlivan, burada, bugün gerçekleştirilen etkinliklerle ecdadı andıklarını söyledi.

Türk milletinin birliğinin ve bütünlüğünün bozulmasına asla fırsat vermediğini dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok bilinen sözü var; 'Efendiler, Toroslar'a gidiniz, eğer orada bir Yörük çadırı görürseniz ve o çadırın dumanının tüttüğünü görürseniz biliniz ki dünyada hiçbir kuvvet Türk'ü yenemez'. Toroslar'da halen o çadırlar duruyor. Toroslar'da ve yurdumuzun dört bir yanında o bacalar tütüyor. O ocaklarda, o yuvalarda anne ve babalar nice hayırlı evlatlar yetiştiriyor. O evlatlar dün birlikler oluşturmak suretiyle nasıl özgürlüğüne sahip çıktıysa, bugün de aynı şekilde şer odaklarına, terör örgütlerine karşı sınırlarımız içinde, boylarında ve ötesinde yine aynı şekilde mücadelesini veriyor. Bir yandan cephede nöbetini tutuyor, bir yandan bilimle, teknolojiyle haşır neşir oluyor ve eserler ortaya koyuyor."

Gençlerinin projeler ürettiğine değinen Pehlivan, "Bugünün evlatları bilim alanında eserler ortaya koyuyor, tıp alanındaki çalışmalarla Nobel ödülleri kazanıyor, savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 80'lere çıkarıyor. İHA'lar, SİHA'lar, Hürkuş'lar... Yetmiyor, nihayetinde insansız taarruz uçağı Kızılelma'yı da semalarda uçuruyor. Milletimizin evlatlarıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de 101 yıl önce bu topraklarda kanla, canla, inançla, aşkla ve kararlılıkla bağımsızlık destanı yazıldığını vurgulayarak, "Atamızın 'Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' sözleriyle gösterdiği hedefe yürüyen kentin ta kendisiyiz. Tecrübemizi, birikimlerimizi geleceğe taşımaya kararlıyız. Bunun için gece gündüz demeden, gayretle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

JANDARMADAN GÖSTERİ

Törende, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Vatandaşlar, programda çalınan marşlara bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli tarafından helikopterle gerçekleştirilen "üzüm salkımı" gösterisi ilgiyle izlendi. Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı'nın "Tüfekli Hareketler" gösterisi de katılımcılardan alkış aldı.

