Mersin'in turizm merkezi Kızkalesi'nde tesisler bayram tatiline hazır

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Mersin'in turizm merkezlerinden Kızkalesi'nde otel işletmecileri, Ramazan Bayramı tatilinde rezervasyonların önemli oranda dolmasını bekliyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, hava sıcaklığının 25 dereceyi geçmesiyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Mavinin farklı tonlarını yansıtan denizi, taşsız kumsalı ve ekonomik otelleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle karşılaşan tatil merkezinin işletmecileri de bayram öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Otellerde tadilatlarını bitiren, şezlonglarını da kumsala yerleştiren işletmeciler, artan rezervasyon talepleriyle tatil dönemini "dolu" geçirmek için umutlandı.

- "Rezervasyonların artacağını planlıyoruz"

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine, bölgedeki otellerde hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bu yıl tatil sezonunun erken başladığını belirten Öztop, "İşletmeciler ve esnaf olarak, heyecanlıyız. İşletmelerimiz eksiklerini tamamladılar." diye konuştu.

Bölgede toplam 104 turizm tesisinin hizmet verdiğini ve bayram tatilinde tamamının dolmasını beklediklerini aktaran Öztop, geçen yılki yoğun talepten dolayı işletme sayısının arttığını, mevcut tesislerin de kendisini yenilediğini anlattı.

- Günübirlik konaklama 500-2000 lira

Kızkalesi'nin deniz ve kumsalının yanı sıra etrafındaki tarihi kalıntılarla da öne çıktığını dile getiren Öztop şöyle konuştu:

"Hava aşırı sıcak değil, nem oranı da düşük. Misafirler buradaki tarihi yerleri gezebilirler ve günlerini dolu dolu geçirebilirler. Bu bölge birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Her medeniyetin bıraktığı bir eser, kalıntı var. Herkesin bayramını tebrik ederken Kızkalesi'nin ve bu güzel beldenin tadını çıkarmaya davet ediyorum. Fiyatlarımız gerçekten uygun. Oda fiyatları kişi başı 500 liradan başlayıp 2000 liraya kadar devam ediyor."

Otel yöneticisi Nur Kaya da 110 oda ve 220 yatak kapasitesiyle yerli ve yabancı turistlere hizmet verdiklerini, bayram tatilinden dolayı ilgiden memnun olduklarını belirterek genelde Avrupa ülkelerinden misafir ağırladıklarını aktardı.

Yurt içinde de Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kayseri ve Malatya'dan misafirleri olduğun dile getiren Kaya, "Bayramda bu rezervasyonlarımız çok çok daha iyi. Bu bölgelerden ilgiyi görüyoruz. Haziran, temmuz ve ağustos rezervasyonlarında da yurt dışındaki misafirlerimizden, özellikle gurbetçilerimizden çok fazla ilgi görüyoruz." dedi.

Hollandalı turist Hanneke Besselingr da uzun yıllardır tatil için bu bölgeyi tercih ettiklerini ve Kızkalesi'ni çok beğendiklerini belirtti.

