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Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan gözyaşlarına boğuldu

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Uludağ'da 1 Aralık'ta kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedeni bulunan Mert Alpaslan'ın cenazesi İstanbul'a getirildi. Cenaze töreninde eşinin tabutunu gören Burcu Alpaslan sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan Alpaslan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Bursa Uludağ’da, 1 Aralık’ta kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan’ın ve Efe Sarp’ın bedenleri arama çalışmalarının 17. gününde bulunmuştu. Ailesi tarafından cesedi İstanbul'a getirilen Alpaslan için Büyükçekmece Kuba Cami'inde cenaze töreni düzenlendi.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dağcının eşi Burcu Alpaslan, eşinin camiye getirilen tabutunu görünce sinir krizi geçirdi. Kriz geçiren Burcu Alpaslan'ı yakınları sakinleştirme çalıştı. Mert Alpaslan'ın ailesinin taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldukları görüldü.

"MÜCADELE ETMİŞLER AMA OLMADI"

Mert Alpaslan’ın halası Sedef Sayar, “Kimse böyle bir acı ile sınansın istemem. Daha ilk gece olmuş. Herkes elinden geleni yaptı. Mücadele etmişler ama olmadı. Dediğim gibi bizimle umudumuzu, acımızı paylaşan herkese minnettarız. Herkes hakkını helal etsin. Acımız çok büyük, iki tane pırıl pırıl evladımızı veriyoruz. Bence hem bizim hem ülke için çok değerli iki tane pırıl pırıl çocuk. Kader diyelim. Özenle haber yapan, verdikleri haberlere dikkat eden basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum.

“YAŞAM DOLUYDU”

Arama kurtarma çalışmalarında herkesin elinden geleni yaptığını ifade eden Sayar, “ilk gece zaten ne olmuşsa olmuş. Onlar da mücadele etmişler. Naaşlarının bulunduğu yerler bile çok sarp yerlerdi. Onları toparlamak bile zaman aldı. Herkesin elinden geleni yaptığına, maddi ve manevi olarak yanımızda oldular. Mekatronik bitirmişti, sonra İTÜ’ye girdi. Ona devam ediyordu. Mert harika bir çocuktu, pırıl pırıl bir çocuktu, harikaydı tek kelimeyle. Yaşam doluydu, çok iyi bir insandı, devrimciydi, bir tanemizdi. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak hayatımızda” dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Alpaslan’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Büyükçekmece'de Kuba Camii’nden kaldırıldı. Mert Alpaslan’ın cenazesi daha sonra, Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA-DHA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Rab' bim Taksiratlarını Affeylesin Görünen Köy Kılavuz İstemez Oldu Ama Maalesef Nefes Bitmiş Rızık Kesilmiş Geride Kalan Sevenlerine Sabırlar Versin Rab'bim İnşaAllah...
Amatör dağcı bile olsan şunu bilmen Gerekir eğer kötü havada hele siste zirveyi zorlayacaksan eğer expedition sırt çantan yanında olmalı çadırın uyku tulumun kamp ocağın yedek giysilerin ilkyardım çantan falan yada siste şansını zorlamayacaksın uludağın zirvesine tırmanılmaz yürüyerek çıkılır fakat bu kış şartlarında hata yapmışlar kendi başlarına Huzur içinde uyusunlar
allah rahmet eylesin. buradan tüm halkımıza sesleniyorum bazı aktiviteler profesyonellik istiyor. amatörce cesaretinizle giriştiğiniz bazı şeyler hayatınıza kasteder ve çevrenizde sizi sevenlere büyük üzüntü verir. lütfen arayışlarınızda profesyonel kişilerden destek alın hiç birşey yapamazsanız polis jandarmadan fikir alınız.
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