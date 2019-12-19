Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan gözyaşlarına boğuldu

Bursa Uludağ’da, 1 Aralık’ta kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan’ın ve Efe Sarp’ın bedenleri arama çalışmalarının 17. gününde bulunmuştu. Ailesi tarafından cesedi İstanbul'a getirilen Alpaslan için Büyükçekmece Kuba Cami'inde cenaze töreni düzenlendi.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Dağcının eşi Burcu Alpaslan, eşinin camiye getirilen tabutunu görünce sinir krizi geçirdi. Kriz geçiren Burcu Alpaslan'ı yakınları sakinleştirme çalıştı. Mert Alpaslan'ın ailesinin taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldukları görüldü.

"MÜCADELE ETMİŞLER AMA OLMADI"



Mert Alpaslan’ın halası Sedef Sayar, “Kimse böyle bir acı ile sınansın istemem. Daha ilk gece olmuş. Herkes elinden geleni yaptı. Mücadele etmişler ama olmadı. Dediğim gibi bizimle umudumuzu, acımızı paylaşan herkese minnettarız. Herkes hakkını helal etsin. Acımız çok büyük, iki tane pırıl pırıl evladımızı veriyoruz. Bence hem bizim hem ülke için çok değerli iki tane pırıl pırıl çocuk. Kader diyelim. Özenle haber yapan, verdikleri haberlere dikkat eden basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum.