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Mert Çetin, A Milli Futbol Takımı'ndan çıkartıldı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 31.08.2020 10:19 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı Macaristan ve Sırbistan maçları öncesi istenmeyen bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Takımımızda Mert Çetin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Mert Çetin, A Milli Futbol Takımı'ndan çıkartıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Mert Çetin, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'nın Hellas Verona takımında forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun sağ ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Milli takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Macaristan ve 6 Eylül'de Sırbistan ile karşılaşacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: AA / İHA

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