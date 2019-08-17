Mert Çetin: Cengiz Ünder kendini yalnız hissetmeyecek

Roma’ya bugün 5 yıllığına imza atarak sarı-kırmızılı takımın kadrosundaki ikinci Türk oyuncu olan Çetin, imza töreninin ardından kulüp kanalına konuştu.
"Burada olduğum için son derece heyecanlı ve mutluyum. Bu formanın taşıdığı önemi biliyorum" diyen Çetin, İtalyan liginin savunma oyuncuları için çok önemli bir turnuva olduğunu, bu takımla gelişip zirveye çıkacağını ifade etti.
Defans oyuncuları arasında Sergio Ramos’u yakından takip ettiğini dile getiren Çetin, "Sahaya çıktığımda kendimi her şeyden izole ediyorum ve sadece oyunu düşünüyorum. Ceza sahası içinde kendimi savaşçı gibi hissediyorum". ifadesini kullandı.
Roma'da takım arkadaşı olacağı vatandaşı Cengiz Ünder ile tanışması da sorulan Mert Çetin, "Biraz önce buluştuk. Cengiz sıcak biri. Bir Türk olarak beni burada yalnız hissettirmeyecek. Saha içinde birbirimize yardım ederek birlikte gelişebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.
Roma’daki hedefleri de sorulan genç oyuncu, "İlk hedefim buraya adapte olmak ve kupalar kazanmak." dedi.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN VEDA MESAJI
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İtalya temsilcisi Roma'ya gönderdiği genç savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için veda mesajı yayımladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, takıma sağladığı katkılar için 22 yaşındaki oyuncuya teşekkür edilerek, "10 yaşında kapısından girdiği İlhan Cavcav Tesisleri'nde tüm yaş gruplarında Gençlerbirliği formasını başarıyla taşıyan futbolcumuz Yıldırım Mert Çetin bugün yuvadan ayrıldı. Kendisini 5 yıllığına İtalyan devi Roma'ya bağlayan imzayı atan futbolcumuza, kulübümüze kattığı tüm emekler için canıgönülden teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Yıldırım Mert Çetin'e yeni kariyerinde başarılar dileyen Ankara temsilcisi, veda mesajını şöyle tamamladı:
"Karakteri ve Gençlerbirliği kültürüne olan bağlılığı ile adeta Gençlerbirliği altyapısının bir aynası olan futbolcumuzun İtalya'da hem altyapımızı hem de ülkemizi başarıyla temsil edeceğinden hiçbir şüphemiz yok. Mert'in açtığı bu yol Beratlara, Ardalara, Rahmetullahlara yeni bir ışık olacak. Türkiye'nin tüm liglerine futbolcu kazandıran, futbolcu fabrikası altyapımızın adı artık Avrupa'da da hakkıyla temsil edilecek. Gençlerbirliği her zaman 'gençlere' güvendi, her zaman 'gençleriyle' kazandı. Gençlerbirliği, 'gençleriyle ve gençlere olan inancı' ile yaşamaya, var olmaya devam edecek. Kalbimiz seninle Mert!"
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