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  4. Mert Demir'le ayrıldığı iddia edilmişti! Serenay Sarıkaya'nın kombini ve durgun hali gündem oldu!

Mert Demir'le ayrıldığı iddia edilmişti! Serenay Sarıkaya'nın kombini ve durgun hali gündem oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.12.2024 17:39
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Bir süredir Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın ayrıldığı iddia edilmişti. Mert Demir konserde görüntülenirken Serenay Sarıkaya bir mekan çıkışında kameralara yakalandı. Ünlü ismin kombini ve üzgün hali gündem oldu. Soruları ise yanıtsız bıraktı.

Mert Demir'le ayrıldığı iddia edilmişti! Serenay Sarıkaya'nın kombini ve durgun hali gündem oldu!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in aşkı magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Yaptığı paylaşımlar ve pozlarıyla olay olan ikiliyle ilgili sık sık 'reklam aşkı' yorumları yapılmıştı. Her attıkları adım olay olan ikilinin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edilmişti.

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Taraflardan bu iddialarla ilgili henüz açıklama gelmezken Mert Demir'in ödül aldığı Altın Kelebek törenine katılmaması da dikkat çekmişti. Ortalıkta görünmeyen Demir, ünlü futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır'ın gözünün içine bakarak şarkı söylediği anlarla ortaya çıktı.

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BİTKİN HALİ GÜNDEM OLDU!

Mert Demir'in ardından da Serenay Sarıkaya geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışında görüntülendi. Ünlü ismin üzgün hali dikkatlerden kaçmadı. Ayrılık sorularına ise yanıt vermeyen Sarıkaya'nın yeşil pantolon ve siyah polar tercihi de gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
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