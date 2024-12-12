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Serenay Sarıkaya ile ayrıldığı söylendi! Mert Demir ünlü futbolcunun eski eşinin gözlerine bakarak şarkı söyledi! O görüntüler gündemde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.12.2024 16:37
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'Ateşe Düştüm' şarkısıyla dillere pelesenk olan Mert Demir'in Serenay Sarıkaya ile ayrıldığı iddiası günlerdir gündemde. Konuya dair taraflardan herhangi bir açıklama gelmezken Mert Demir şimdi de ünlü futbolcunun eski eşinin gözlerine bakarak şarkı söyledi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken aşk iddiaları da beraberinde geldi.

Serenay Sarıkaya ile ayrıldığı söylendi! Mert Demir ünlü futbolcunun eski eşinin gözlerine bakarak şarkı söyledi! O görüntüler gündemde

Başarılı oyunculuğu, güzelliği ve kazancıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile dillere pelesenk olan şarkılarıyla ani bir çıkış yakalayan Mert Demir'in aşkı magazin manşetlerinde sürekli gündemdeydi.

serenay merta

İlişkilerinin en başından beri birliktelikleri için 'reklam aşkı' denen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in şimdi de ayrıldığı söylendi. Günlerdir konuşulan ayrılık haberine taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.

MERT DEMİR

GÖRÜNTÜLER GÜNDEMDE

Önceki akşam sevenleri ile buluşan Mert Demir'in ünlü futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır'ın gözünün içine bakarak şarkı söylemesi dikkat çekti.

SEZER ÇAKIR 1

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan bu görüntülerin ardından Sezer Çakır'dan açıklama gecikmedi. Sezer Çakır, Uğur Kotan'a aşk haberlerini yalanladı.

Çakır, "Tabi ki öyle bişey yok... Biz dün Mert'i dinlemeye gittik. Tanışmıyoruz, bu arada şarkıyı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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