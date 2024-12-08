Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den kötü haber! Ayrılık iddiası olay oldu! Akşam yemeğinde...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in aşkı gündemdem düşmüyor. Yaptığı paylaşımlar ve pozlarıyla olay olan ikiliyle ilgili sık sık 'reklam aşkı' yorumları yapılmıştı. Her attıkları adım olay olan ikiliden kötü haber geldi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı.

Daha önce Ağustos 2024’te ayrılık haberleri çıkan Serenay-Mert çifti daha sonra bu iddiaları yalanlamış ve ilişkilerine devam etmişti. Edanur Aktürk Akyol, çiftin ayrılık kararı aldığını yazdı.

AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞUP...

İddiaya göre ünlü çift akşam yemeğinde buluştu ve ilişkilerinin geleceğine dair konuşup gecenin sonunda ayrılık kararı aldı. Mekandan ayrı ayrı çıkan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, ayrılık kararını henüz açıklamadı.