Mert Fırat ve İdil Fırat balayını erteledi

Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat ile iş insanı Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat, dün akşam Çeşme Alaçatı'da yapılan törenle dünya evine girdi.

Düğüne çiftin yakın arkadaşları ile Melisa Sözen, Harun Tekin, Belçim Bilgin, Gökçe Bahadır, Oğulcan Engin, Elif Engin, Zeynep Çarmıklı, Kerim Çarmıklı gibi sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri katıldı.

İdil Fırat, ilk dansta kendisini kucağına alan Mert Fırat'a dudağından öperek karşılık verdi!

BALAYI ERTELENDİ

Habertürk'ün haberine göre, Mert Fırat, balayı için rol aldığı dizinin yönetmeninden izin almıştı. Ne var ki Fırat'ın ortağı olduğu DasDas Sahne'de yaşanan teknik sorunlar Fırat çiftinin balayını ertelemelerine neden oldu.

Teknik sorunlar, DasDas Sahne'nin başka bir yere taşınmasını zorunlu kıldı.

Mert Fırat'ın aynı zamanda Ufak Tefek Cinayetler'in çekimlerine katılması gerektiği için de balayını iptal ettiği biliniyor.

Mert Fırat ve İdil Fırat çifti balayını ekimde yapacak.

EKİMDE 4 GÜNLÜK BALAYINA GİDECEKLER

Mert Fırat ile İdil Fırat, ekimde 4 günlüğüne Amerika'ya gidecek. Mert Fırat'ın devam eden çekimlerinden dolayı balayı kısa olacak.

