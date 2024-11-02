Mert Günok: Açıklaması yok...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Zirvede ağır darbe alan siyah - beyazlılarda, milli kaleci Mert Günok karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

''AÇIKLAMASI YOK''

Mücadele hakkında kısa bir açıklama yapan Mert Günok, ''Bu mağlubiyet için çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü oynadığımız ilk yarının sonunda bir gol bulduk, bu morelle maçı bitirmemiz gerekiyordu ama ikinci yarıda daha kötü bir oyunla mağlup olduk. Geçen hafta aldığımız yenilgiden sonra reaksiyon veremediğimiz için çok üzgünüz. Bu maçın fazla bir açıklaması yok açıkçası'' diyerek üzüntüsünü ifade etti.