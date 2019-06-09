Mert Günok, kaldığı yerden devam ediyor

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Milliler 3 maçta 8 gol atarken, rakiplere gol izni vermedi.

MERT KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de geçen sezon 34 maçta forma giyen milli kaleci Mert Günok, kalesinde 22 gol gördü. 17 maçta kalesinde kalesini gole kapatan Günok, bu performansını A Milli Takım'a da yansıttı. 30 yaşındaki file bekçi, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun 3'üncü karşılaşmasında kalesini gole kapattı.

BİR KALECİDEN FAZLASI

Medipol Başakşehir'de gösterdiği performansla kariyerinin zirvesine çıkan Mert Günok, çalışmasının karşılığını aldı. Gösterdiği performansla uzun bir aradan sonra milli takım kalesinde görev alan Günok, hem kaledeki performansı hem de oyuna katkısıyla göz kamaştırıyor. Özellikle pas oyunundaki bağlantısıyla da takımına katkı sağlayan ve geriden oyun kurma özelliğine de sahip olan milli kaleci, geçen sezon ligde 34 karşılaşma sonunda yüzde 64'lük isabetli pas oranına sahip isim oldu. Günümüz futbolunda uzun pasların yerini, geriden oyun kurarak pas oyunun aldığı bu dönemde Mert Günok'un oyuna katkısı çalıştığı teknik direktörlerin de işini kolaylaştırıyor.

