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Mert Günok: Tecrübeli ve genç oyuncuların daha iyi kaynaştığını gördük

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 28.03.2019 07:33 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir ve A Milli Takım'ın başarılı kalecisi Mert Günok, Volkswagen Arena'da bu yıl 65'incisi gerçekleştirilen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Töreni öncesi basın mensupları ile bir araya geldi.

Mert Günok: Tecrübeli ve genç oyuncuların daha iyi kaynaştığını gördük

A Milli Takım'ın elemelere iyi başladığını ifade eden Mert Günok, "Eleme grubunda haziran ayında Fransa ve İzlanda ile önemli maçlara çıkacağız. Güzel bir başlangıç oldu. Elemelere 2'de 2 yaparak başladık. Milli takım, Şenol hocamızla beraber güzel bir oluşuma girdi. Tecrübeli ve genç oyuncuların daha iyi kaynaştığını gördük. Ben de uzun süre sonra tekrar A milli formayı giymenin şerefine eriştim. İyi hazırlanıp haziran ayındaki maçlardan da iyi sonuçlar almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"UMARIM SONU GÜZEL OLUR"

Bu sezonki performansını ve Medipol Başakşehir'in şampiyonluk şansını yorumlayan Mert Günok şöyle konuştu: "Kendi performansımı değerlendirmeyi pek sevmiyorum ama benim için sezon başından beri güzel bir başlangıç oldu. Şu anda da güzel gidiyor. Ama takımım ve benim adıma sonunun güzel olması lazım. Güzel bir yolda ilerliyoruz. Umarım sonu güzel olur."

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Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir a milli takım mert günok

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