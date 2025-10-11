Mert Hakan 7 ay sonra geri döndü! Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken görüntü

Fenerbahçe'de kaptan Mert Hakan Yandaş gelişmesi yaşandı. Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre tedavi gören ve bir ay önce bireysel çalışmalara başlayan Yandaş, 7 ay sonra takımla birlikte çalışmalara başladı.
Son olarak 28 Mart'taki Bodrum FK maçında sahada yer alan Mert Hakan Yandaş, sakatlığını tamamen atlattı ve önceki gün takımla çalışmalara başladı.
2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'ye imza atan Yandaş, osarı-lacivertlilerle çıktığı 149 maçta 11 gol ve 22 asist katkısı yaptı.
