Mert Hakan 7 ay sonra geri döndü! Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken görüntü

Fenerbahçe'de kaptan Mert Hakan Yandaş gelişmesi yaşandı. Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre tedavi gören ve bir ay önce bireysel çalışmalara başlayan Yandaş, 7 ay sonra takımla birlikte çalışmalara başladı.

206 GÜN ÖNCE SAKATLANMIŞTI

Son olarak 28 Mart'taki Bodrum FK maçında sahada yer alan Mert Hakan Yandaş, sakatlığını tamamen atlattı ve önceki gün takımla çalışmalara başladı.

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'ye imza atan Yandaş, osarı-lacivertlilerle çıktığı 149 maçta 11 gol ve 22 asist katkısı yaptı.