Mert Hakan’ın avukatından Şükrü Hanedar'a suç duyurusu!

Futbol camiasındaki yöneticiler arasında halkımızı birlik ve beraberliğe teşvik edecek en büyük güçlerden olmasına rağmen maalesef Galatasaray spor camiasında özellikle böyle yüksek mevkide bir kişinin müvekkilimiz ile aralarındaki geçmiş zamanlı yazışmaları haberleşmenin gizliliğini ihlal ederek, sosyal medyaya sızdırıp, müvekkilimizi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü rencide etme amacıyla futbol taraftarlarına hedef göstererek, müvekkilimize ve Fenerbahçe Spor Kulübü’ne karşı kin ve nefret duyulmasını sağlamaya çalışma çabaları son derece üzücüdür.

"Birkaç gündür basın ve sosyal medyada Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer olan müvekkilimiz Mert Hakan Yandaş’ın Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile geçmişte yapmış olduğu özel whatsapp yazışmalarının haberleşmenin gizliliği ihlal edilerek sosyal medyaya yansıtılması üzerine Şükrü Hanedar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu bildiririz.

Ve bu olayların sonrasında hepinizin takip ettiği üzere sosyal medyada müvekkilimiz hakkında çok çirkin, rencide edici kin-nefret ve tehdit dolu çokça mesaj yer almaktadır. Tüm bu kötü içerikli suç unsuru taşıyan mesajlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı bildirir ve Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin de futbolda birlik ve beraberliği bozacak her türlü davranışa karşı durduğunu göstererek, idari kadrosunda yer alan Şükrü Hanedar hakkında gerekli cezai işlemleri yapmasını beklemekteyiz.

Olay yargıya intikal ettiğinden siz değerli basın mensupları ve futbol severlerin de gerekli hassasiyeti göstereceği inancı ile hepinize teşekkür ediyoruz."

KAYNAK: İHA / DHA

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