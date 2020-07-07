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Mert Hakan Yandaş'a sosyal medya hesabı çalındı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 07.07.2020 11:31 | Son Güncelleme

Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın Instagram hesabı çalındı.

Mert Hakan Yandaş'a sosyal medya hesabı çalındı

Sivasspor’un yıldızı ve transferin en çok konuşulan ismi Mert Hakan Yandaş beklenmedik bir şok yaşadı!

Ünlü futbolcunun sosyal medya hesabı Instagram adresi çalındı.

Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz hafta tepkiler sebebiyle Twitter hesabını kapatmıştı.

Öte yandan Mert Hakan’ın Fenerbahçe maçı öncesinde kadro dışı kaldığı iddia edilse de bu bilgi kulüp kaynaklarınca doğrulanmadı.

1994 doğumlu futbolcunun Btc Türk Malatyaspor maç kadrosunda olduğu belirtildi. (Ajansspor)


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