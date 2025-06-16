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Mert Hakan Yandaş’a Süper Lig'den 2 sürpriz talip! Fenerbahçe'ye teklif bile yaptılar…

Süper Lig ekipleri Kocaelispor ve Antalyaspor, Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ı kadrolarına katmak için resmi tekliflerini iletti.

Mert Hakan Yandaş’a Süper Lig'den 2 sürpriz talip! Fenerbahçe'ye teklif bile yaptılar…
Burak Kavuncu
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho’nun az forma şansı verdiği isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş için Süper Lig’den transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Mert Hakan Yandaş için Süper Lig ekipleri Antalyaspor ve Kocaelispor girişimlere başladı.

SON SÖZ MERT HAKAN’IN…

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Jose Mourinho’nun çok sık sakatlandığı gerekçesi ile gelecek sene kadroda düşünmediği oyuncu için Süper Lig ekipleri Fenerbahçe’ye tekliflerini iletti. Antalyaspor 400.000 euro teklif ederken, Kocaelispor'un teklifinin 500.000 euro olduğu öğrenildi. Deneyimli oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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transfer Süper Lig Antalyaspor Kocaelispor Mert Hakan Yandaş son dakika fenerbahçe
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