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Mert Hakan Yandaş, bu sezon ilk gol sevincini yaşadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.02.2025 10:12
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Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, Erzurumspor FK filelerine attığı golle bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

Mert Hakan Yandaş, bu sezon ilk gol sevincini yaşadı
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, Erzurumspor FK’yı 5-0 mağlup etti. Mücadeleye 11’de başlayan Mert Hakan Yandaş, takımının 3. golünü kaydetti. 30 yaşındaki futbolcu maçın 78. dakikasında ceza yayı solundan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Trendyol Süper Lig’de 2’si ilk 11 olmak üzere 10 maçta süre aldı. Türkiye Kupası’nda da 2 maçta forma giyen Mert Hakan bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Mert Hakan Yandaş, mavi-beyazlılara karşı 90 dakika sahada kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş fenerbahçe
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