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Mert Hakan Yandaş'dan derbi öncesi Galatasaraylıları çok kızdıracak sözler!

08.04.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş, pazar günü oynayacakları Galatasaray derbisi öncesinde konuştu. Mert Hakan, "Kadıköy’den çıkış olmadığını bir kez daha göstereceğiz. Tribünleri dolduracak olan taraftarlarımızı evine mutlu yollayacağız." ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş'dan derbi öncesi Galatasaraylıları çok kızdıracak sözler!
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de tüm gözler Fenerbahçe ile Galatasaray'ın pazar günü oynayacağı derbi maçına çevrildi. Galatasaray'ın ligde toparlanmak için sahaya çıkacağı mücadelede Fenerbahçe'de 2.lik yarışı için kazanmaya çalışacak. Dev maç öncesi sarı-lacivertlilerin yıldızı Mert Hakan'dan flaş açıklamalar geldi...

"İPLE ÇEKİYORUZ"

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27 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Derbilerin anlamı her zaman farklıdır. Her camianın mensubu, bu tarz maçları sabırsızlıkla bekler. Biz de Galatasaray maçını iple çekiyoruz” diye konuştu.

"KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİZ"

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Mert Hakan Yandaş, ligde son dönemde yakaladıkları başarılı seriye dikkat çekerek, “Bunu Galatasaray derbisinde de devam ettireceğiz. Hedefimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Pazar günü, Kadıköy’den çıkış olmadığını bir kez daha göstereceğiz. Taraftarımızın tribünleri doldurup, 90 dakika boyunca bize büyük destek vereceğini biliyoruz. Onları, evlerine mutlu yollayacağız” dedi.

"GOL ATARSAM BENİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK OLACAK"

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Yıldız futbolcu, “Önemli olan kazanmak. Ancak eğer gol atarsam da bu benim için büyük bir mutluluk olacak” diyerek sözlerini noktaladı.

(Fanatik)


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş
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