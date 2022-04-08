Mert Hakan Yandaş'dan derbi öncesi Galatasaraylıları çok kızdıracak sözler!

Süper Lig'de tüm gözler Fenerbahçe ile Galatasaray'ın pazar günü oynayacağı derbi maçına çevrildi. Galatasaray'ın ligde toparlanmak için sahaya çıkacağı mücadelede Fenerbahçe'de 2.lik yarışı için kazanmaya çalışacak. Dev maç öncesi sarı-lacivertlilerin yıldızı Mert Hakan'dan flaş açıklamalar geldi...

"İPLE ÇEKİYORUZ"

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Derbilerin anlamı her zaman farklıdır. Her camianın mensubu, bu tarz maçları sabırsızlıkla bekler. Biz de Galatasaray maçını iple çekiyoruz” diye konuştu.

"KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİZ"

Mert Hakan Yandaş, ligde son dönemde yakaladıkları başarılı seriye dikkat çekerek, “Bunu Galatasaray derbisinde de devam ettireceğiz. Hedefimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Pazar günü, Kadıköy’den çıkış olmadığını bir kez daha göstereceğiz. Taraftarımızın tribünleri doldurup, 90 dakika boyunca bize büyük destek vereceğini biliyoruz. Onları, evlerine mutlu yollayacağız” dedi.

"GOL ATARSAM BENİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK OLACAK"

Yıldız futbolcu, “Önemli olan kazanmak. Ancak eğer gol atarsam da bu benim için büyük bir mutluluk olacak” diyerek sözlerini noktaladı.

(Fanatik)



