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Mert Hakan Yandaş, depremler sonrası kayıtsız kalamadı: 'Ben de mümkünse gideceğim!'

07.02.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Spor camiası, yaşanan felaketin ardından yardım kampanyası başlatmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü de toplanan yardımları deprem bölgesine gönderdi. Takımın orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş,

Mert Hakan Yandaş, depremler sonrası kayıtsız kalamadı: 'Ben de mümkünse gideceğim!'

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilerin Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için Ülker Stadı'nda başlattığı yardım kampanyası kapsamında açıklamada bulundu.

"CANIMIZ ÇOK SIKKIN"

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Dualarının depremzedelerle olduğunu vurgulayan Mert Hakan, "Vatanımıza milletimize baş sağlığı diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere sabır, enkaz altında olanların yakınlarına Allah yardım etsin. Elimizden hiçbir şey gelmiyor, canımız çok sıkkın. Elimizden bir şey gelmemesi daha üzücü. Ne yapabiliyorsak yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"MÜMKÜN OLURSA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

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Afet bölgesindeki yakınlarından haber aldıklarını anlatan 28 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Durum gerçekten çok vahim. Allah herkesin yardımcısı olsun, milletimizin yardımcısı olsun. Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Keşke onlara orada sahada yardımcı olabilsek. Bu mümkün olursa gitmeyi de düşünüyorum. Konuşacak çok bir şey yok, çok üzgünüz. Allah yardımcımız olsun."

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