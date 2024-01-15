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Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından sildi!

15.01.2024 17:33 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi yaşanıyor. Devre arasında sarı-lacivertlilerden ayrılıp Ankaragücü'ne transfer olacağı konuşulan tecrübeli oyuncu sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe yazısını sildi.

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından sildi!
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Mert Hakan adım adım Ankaragücü'ne gidiyor. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncunun yaptığı hamle çıkan iddiaları güçlendirdi.

EMRE BELÖZOĞLU ÇOK İSTİYOR

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Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı 6 aylığına kiralamak için Fenerbahçe yönetimiyle anlaşma sağlamıştı. Mert Hakan'ı çok isteyen Emre Belözoğlu, oyuncuyla yaptığı toplantıda ikna etti ve anlaşma sağlandı.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

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Sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ibaresini kaldıran Mert Hakan'ın transferi kısa süre içinde açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş ankaragücü fenerbahçe erden
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