Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından sildi!

Fenerbahçe'de Mert Hakan adım adım Ankaragücü'ne gidiyor. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncunun yaptığı hamle çıkan iddiaları güçlendirdi.
Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı 6 aylığına kiralamak için Fenerbahçe yönetimiyle anlaşma sağlamıştı. Mert Hakan'ı çok isteyen Emre Belözoğlu, oyuncuyla yaptığı toplantıda ikna etti ve anlaşma sağlandı.
Sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ibaresini kaldıran Mert Hakan'ın transferi kısa süre içinde açıklanacak.