Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından sildi!

Fenerbahçe'de Mert Hakan adım adım Ankaragücü'ne gidiyor. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncunun yaptığı hamle çıkan iddiaları güçlendirdi.

EMRE BELÖZOĞLU ÇOK İSTİYOR

Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı 6 aylığına kiralamak için Fenerbahçe yönetimiyle anlaşma sağlamıştı. Mert Hakan'ı çok isteyen Emre Belözoğlu, oyuncuyla yaptığı toplantıda ikna etti ve anlaşma sağlandı.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ibaresini kaldıran Mert Hakan'ın transferi kısa süre içinde açıklanacak.





