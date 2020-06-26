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Mert Hakan Yandaş'ın Emre Belözoğlu hayranlığı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.06.2020 15:30 | Son Güncelleme

Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız orta saha oyuncusu için iki ezeli rakip transfer yarışına girmişti. Sivassporlu futbolcu tercihini sarı-lacivertli takımdan yana kullandı. Galatasaray'ı değil de Fenerbahçe'yi seçmesinin nedeni ise Emre Belözoğlu olarak gösteriliyor. Mert Hakan, verdiği bir röportajda Fenerbahçe'nin kaptanını örnek aldığını ifade etmişti.

Demir Grup Sivasspor'da bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş (25), öncelikle kulübünün başarılarına katkı sağlamak istediğini sezon başından beri söylerken şimdilerde Fenerbahçe ile prensipte anlaşmasına rağmen takımı için efor sarfetmeye devam ediyor.

Hedefinin Türkiye'de başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek olduğunu belirten Yandaş, Avrupa'da Modric, Türkiye'de ise Emre Belözoğlu'nu örnek aldığını da ifade etmişti.

"TÜRKİYE'DE EMRE BELÖZOĞLU, AVRUPA'DA MODRİC"

Mert Hakan Yandaş, DHA'ya verdiği bir röportajında Avrupa'da ve Türkiye'de örnek aldığı isimler ile ilgili de değerlendirme yaparken şunları söylemişti:

"Günümüz futbolunda durağan oyuncu kalmadı. Ben de oyunu iki yönlü oynamaya çalışıyorum. Modric olsun, Pjanic olsun, iyi oyuncular var. Herkesi izleyip, maç izlemeyi maç takip etmeyi seviyorum. Çünkü izleyince de kendime bir şeyler katmak güzel oluyor. Tek bir kişi değil de bir kaç kişi var. Avrupa'da öne çıkan tercihim Modric.

"EMRE AĞABEY ÇOK PROFESYONEL YAŞIYOR"

Türkiye'den ise Emre Belözoğlu diyebilirim. Gerçekten çok örnek bir profesyonel ve çok büyük oyuncu. Takım arkadaşım Emre Kılınç da milli takım kampına gittiğinde anlatıyor. Hep akşamları 10 buçukta uyurmuş. 39-40 yaşına kadar bir insan kolay kolay oynayamaz. Çok profesyonel yaşıyor. Futbolculuğu hakkında da çok bir şey söylemeye gerek yok. Çok büyük bir futbolcu. Onu örnek alıyorum diyebilirim."

(DHA)


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